24.11.2019, 07:40
В американском сенате заявили, что нашли способ заблокировать "Северный поток -2"
ИА «Ореанда-Новости» Американским сенатором Джимом Ришем, работающим в комитете по иностранным делам, заявлено о намерении конгрессом США включить в оборонный бюджет санкций против "Северного потока - 2".
Санкции, направленные против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода, хотят включить в проект закона под названием "О национальной обороне на 2020 год", заявил Риш.
Сенатором сказано, что это необходимо сделать, поскольку закрывается окно возможностей, так как большая часть проекта "Северный поток - 2" уже построена. Риш заявил, что санкции "дорого обойдутся" фирмам, работающим над проектом, и это убедит их прекратить участвовать в нём.
Санкции, направленные против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода, хотят включить в проект закона под названием "О национальной обороне на 2020 год", заявил Риш.
Сенатором сказано, что это необходимо сделать, поскольку закрывается окно возможностей, так как большая часть проекта "Северный поток - 2" уже построена. Риш заявил, что санкции "дорого обойдутся" фирмам, работающим над проектом, и это убедит их прекратить участвовать в нём.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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