Санкции, направленные против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода, хотят включить в проект закона под названием "О национальной обороне на 2020 год", заявил Риш.Сенатором сказано, что это необходимо сделать, поскольку закрывается окно возможностей, так как большая часть проекта "Северный поток - 2" уже построена. Риш заявил, что санкции "дорого обойдутся" фирмам, работающим над проектом, и это убедит их прекратить участвовать в нём.