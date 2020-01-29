29.01.2020, 10:25
В Amnesty International рассказали о своём видении "сделки века" по Палестине
ИА «Ореанда-Новости». Предложения, которые были сделаны президентом США, касающиеся палестино-израильского конфликта, названные "сделкой века", противоречат международному праву и закрепляют положение дел, при котором жители Палестины лишены основных прав. Об этом рассказали в правозащитной организации Amnesty International.
Заявлено, что, несмотря на то, что администрацией американского президента в данной сделке сказано о принципе обмена земель, нет сомнений, что ею предлагается дальнейшая аннексия территорий Палестины, что будет являться грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
Сообщается, что Израилем была введена система узаконенной дискриминации жителей Палестины. Также сказано, что Израиль отказывает палестинцам в том, чтобы соблюдались права. В Amnesty International утверждают, что сделка станет подтверждением данной грубой и незаконной политики.
Заявлено, что, несмотря на то, что администрацией американского президента в данной сделке сказано о принципе обмена земель, нет сомнений, что ею предлагается дальнейшая аннексия территорий Палестины, что будет являться грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
Сообщается, что Израилем была введена система узаконенной дискриминации жителей Палестины. Также сказано, что Израиль отказывает палестинцам в том, чтобы соблюдались права. В Amnesty International утверждают, что сделка станет подтверждением данной грубой и незаконной политики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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