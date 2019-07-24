24.07.2019, 22:13
В Анкаре стреляли в дипломата из Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в турецкой Анкаре, пишет РИА Новости.
Белорусский МИД сообщил, что в дипломата выстрелил психически неуравновешенный гражданин Турции. По данным некоторых СМИ, пострадал советник-посланник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев.
Зимой 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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