ИА «Ореанда-Новости». Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян арестован по делу о растрате в крупном размере, пишет «Интерфакс».



В Службе национальной безопасности Армении рассказали, что ему предъявлены обвинения по двум статьям - о злоупотреблении должностными полномочиями и о соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах.



Ущерб стране от действий Хачатряна оценили в 800 миллионов драмов (около 1,6 миллиона долларов). Отмечается также, что Хачатрян считается одним из богатейших людей Армении. Он является крупнейшим поставщиком шоколада в страну, в частности, ему принадлежит импорт продукции торговой марки «Рошен».