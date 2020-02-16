16.02.2020, 10:49
В Австралии погиб композитор, написавший саундтрек к "Бригаде"
ИА «Ореанда-Новости». Журналист Михаил Козырев рассказал в Facebook о гибели в Австралии композитора Андрея Иванова, одного из соавторов музыкального проекта Triplex.
Михаил Козырев заявляет, что композитор разбился о скалы и утонул. Он сообщил, что Иванов был унесён океаном возле пляжа Бонди Бич, расположенного в австралийском городе Сиднее.
Журналист также сообщает, что супругу композитора спасли, а самого Иванова спасти не смогли. Андрею Иванову было сорок семь лет.
О трагедии также рассказало издание Daily Mail. В материале издания заявлено, что у жены Иванова сломаны два пальца.
Михаил Козырев заявляет, что композитор разбился о скалы и утонул. Он сообщил, что Иванов был унесён океаном возле пляжа Бонди Бич, расположенного в австралийском городе Сиднее.
Журналист также сообщает, что супругу композитора спасли, а самого Иванова спасти не смогли. Андрею Иванову было сорок семь лет.
О трагедии также рассказало издание Daily Mail. В материале издания заявлено, что у жены Иванова сломаны два пальца.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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