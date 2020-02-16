ИА «Ореанда-Новости».  Журналист Михаил Козырев рассказал в Facebook о гибели в Австралии композитора Андрея Иванова, одного из соавторов музыкального проекта Triplex. 

Михаил Козырев заявляет, что композитор разбился о скалы и утонул. Он сообщил, что Иванов был унесён океаном возле пляжа Бонди Бич, расположенного в австралийском городе Сиднее. 

Журналист также сообщает, что супругу композитора спасли, а самого Иванова спасти не смогли. Андрею Иванову было сорок семь лет. 

О трагедии также рассказало издание Daily Mail. В материале издания заявлено, что у жены Иванова сломаны два пальца.  