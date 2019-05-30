30.05.2019, 16:49
В Австрии впервые в истории правительство возглавила женщина
ИА «Ореанда-Новости». Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером временного правительства Австрии.
На эту должность её назначил президент Австрии Александр ван дер Беллен. Он отметил, что сейчас страна вошла на новую территорию.
69-летняя Бирляйн будет главой правительства до сентября, когда в Австрии пройдут парламентские выборы.
На эту должность её назначил президент Австрии Александр ван дер Беллен. Он отметил, что сейчас страна вошла на новую территорию.
69-летняя Бирляйн будет главой правительства до сентября, когда в Австрии пройдут парламентские выборы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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