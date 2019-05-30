ИА «Ореанда-Новости». Судья Бригитте Бирляйн стала канцлером временного правительства Австрии.

На эту должность её назначил президент Австрии Александр ван дер Беллен. Он отметил, что сейчас страна вошла на новую территорию.

69-летняя Бирляйн будет главой правительства до сентября, когда в Австрии пройдут парламентские выборы.