ИА «Ореанда-Новости». В Бельгии начало государственного карантина «отметили» массовым посещением ресторанов и вечеринками по всей стране.

Направленные на сокращение контактов между людьми мероприятия в Бельгии превели к обратному эффекту. Введенный в ночь с пятницы на субботы, с 13 на 14 марта, государственный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа граждане страны «отметили» повсеместными вечеринками и посещением ресторанов и баров. По словам министра здравоохранения королевства Мэгги Де Блок, такие действия совершенно безответственны и сводят на нет все усилия со стороны правительства.

В Бельгии закрыты все учебные заведения, культурные и общественные учреждения. Также запрещены массовые мероприятия, сокращены часы работы сотрудников. Без изменений остаётся режим работы экстренных служб, транспорта и магазинов.