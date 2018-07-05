



Это уже не первый случай, когда специалисты выявляют снижение технических характеристик бетона на ядерных реакторах в Бельгии. Весной этого года была приостановлена работа ядерного реактора «Дул». Трещины также были обнаружены в корпусе ядерного реактора «Тианж-2».



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стало известно, что в Валонии была приостановлена работа ядерного реактора «Тианж». Об этом заявила компания Engie-Electrabel, обслуживающая реактор. Специалисты компании обнаружили в конструкции объекта трещины. Оказалось, что в конструкции из железобетона есть трещины, которые могут снизить прочность всего объекта. Сейчас работа реактора приостановлена, эксперты проводят дополнительные исследования строения и устраняют дефекты.Это уже не первый случай, когда специалисты выявляют снижение технических характеристик бетона на ядерных реакторах в Бельгии. Весной этого года была приостановлена работа ядерного реактора «Дул». Трещины также были обнаружены в корпусе ядерного реактора «Тианж-2».

Руководство Бельгийского федерального агентства по ядерной безопасности проинформировало средства массовой информации, что в данный момент ведутся работы по устранению трещин в конструкции. Реактор будет запущен только тогда, когда можно будет гарантировать его 100-процентную прочность. Сейчас можно сказать, что работы будут проводиться в течение всего лета, а запустить реактор можно будет только в сентябре этого года.





Реакторы «Дул» и «Тианж» являются одними из старейших в Европе. Они начали функционировать в 1974 и 1975 годах соответственно. Благодаря их мощности могут быть покрыты более 50 % энергетических нужд страны.





После аварии на атомной электростанции «Фукусима» в Японии, на атомных станциях Бельгии стали проводить проверки, также было принято решение об их постепенном выводе из эксплуатации до 2025 года. В 2012 году специалисты провели ультразвуковые исследования на атомной электростанции «Дул». В её корпусе было найдено более тысячи трещин. Реактор было решено остановить, но через полгода его вновь ввели в эксплуатацию.





Специалисты уже не один год пытаются выяснить причины, по которым в бетонных конструкциях реакторов в Бельгии появляются трещины. Учёные утверждают, что они и дальше могут возникать и расширяться, что может привести к катастрофическим последствиям.





Однако по словам представителя Engie-Electrabel, выявленные дефекты не несут каких-либо последствий для безопасности атомной электростанции.