ИА «Ореанда-Новости». В столице Сербии состоялось открытие мемориальной доски в память союзным освободителям.

Церемония проходила на центральной площади Белграда. В ней участвовали представители разных стран, администрация города и общественные организации.

Российский посол в Сербии заявил, что хотел бы, что данное событие не прошло бесследно. Он выразил желание, что памятник станет прекрасным символом двух государств. Кроме того, он поблагодарил за организацию визита Медведева. Премьер-министр России приехал в Белград в субботу, чтобы также поучаствовать в торжественных мероприятиях.

20 октября в Сербии отмечается день освобождения государства от фашистских захватчиков.