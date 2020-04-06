06.04.2020, 14:46
В Белоруссию стала поступать дешёвая российская нефть
ИА «Ореанда-Новости». Дешёвая нефть из России стала поступать на белорусские заводы по переработке нефти. Об этом сделали заявление в информационной службе компании "Белнефтехим", заявлено в публикации агентства БЕЛТА.
Представитель компании сообщил о начале поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии. Заявлено, что поставки нефти осуществляются согласно оформленным маршрутным поручениям. При этом не сказано, какие компании осуществляют поставки сырья.
Ранее сообщалось, что стоимость поставок составит 4 доллара за баррель. Также была распространена информация, что месячный объём поставок сырья составит 2 миллиона тонн. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить работой заводы "Нафтан" и Мозырского НПЗ.
Представитель компании сообщил о начале поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии. Заявлено, что поставки нефти осуществляются согласно оформленным маршрутным поручениям. При этом не сказано, какие компании осуществляют поставки сырья.
Ранее сообщалось, что стоимость поставок составит 4 доллара за баррель. Также была распространена информация, что месячный объём поставок сырья составит 2 миллиона тонн. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить работой заводы "Нафтан" и Мозырского НПЗ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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