Представитель компании сообщил о начале поставок нефти из России на НПЗ Белоруссии. Заявлено, что. При этом не сказано, какие компании осуществляют поставки сырья.Ранее сообщалось, что стоимость поставок составит 4 доллара за баррель. Также была распространена информация, что месячный объём поставок сырья составит 2 миллиона тонн. Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить работой заводы "Нафтан" и Мозырского НПЗ.