10.04.2020, 12:11
В Белоруссии призвали к дедолларизации экономики ЕАЭС
ИА «Ореанда-Новости». Государствам, которые входят в ЕАЭС, необходимо нацелиться на существенную дедолларизацию экономики союза. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.
Государстсвенный деятель из Белоруссии призвал страны кардинальным образом увеличить формирование расчётов и цен в национальных валютах. При этом он отметил, что особенно это касается сырьевых и топливно-энергетических товаров.
Государстсвенный деятель из Белоруссии призвал страны кардинальным образом увеличить формирование расчётов и цен в национальных валютах. При этом он отметил, что особенно это касается сырьевых и топливно-энергетических товаров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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