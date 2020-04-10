. Такое заявление сделал Сергей Румас, работающий в Белоруссии на должности премьера страны, сообщает РИА Новости.Государстсвенный деятель из Белоруссии призвал страны кардинальным образом увеличить формирование расчётов и цен в национальных валютах. При этом он отметил, что особенно это касается сырьевых и топливно-энергетических товаров.