Об этом уведомила информационная служба здравоохранения республики, сообщает "Лента.ру".Также случился рост числа случаев заболевания коронавирусом в республике. В Белоруссии на текущий момент зафиксированы семьсот случаев инфицирования коронавирусом.В ведомстве заявили, что у большей части инфицированных коронавирусом болезнь протекает в средней или лёгкой форме.