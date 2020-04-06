06.04.2020, 13:55
В Белоруссии произошёл резкий рост числа заболевших и умерших от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В Белоруссии, где ещё в воскресенье были зарегистрированы восемь смертей среди инфицированных коронавирусом, количество смертельных случаев, по данным на шестое апреля, увеличилось до тринадцати. Об этом уведомила информационная служба здравоохранения республики, сообщает "Лента.ру".
Также случился рост числа случаев заболевания коронавирусом в республике. В Белоруссии на текущий момент зафиксированы семьсот случаев инфицирования коронавирусом.
В ведомстве заявили, что у большей части инфицированных коронавирусом болезнь протекает в средней или лёгкой форме.
Также случился рост числа случаев заболевания коронавирусом в республике. В Белоруссии на текущий момент зафиксированы семьсот случаев инфицирования коронавирусом.
В ведомстве заявили, что у большей части инфицированных коронавирусом болезнь протекает в средней или лёгкой форме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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