ИА «Ореанда-Новости». Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни мужчину, который избил двух пенсионерок, в результате чего они скончались.



Высшую меру наказания для Виктора Павлова просил гособвинитель, так как мужчина уже был ранее судим за убийство. В итоге действия убийцы были квалифицированы обвинением как «особо опасный рецидив преступления».



Павлов убил сестёр-пенсионерок в конце прошлого года. Он избил женщин в их же доме, после чего украл деньги и несколько бутылок со спиртным.