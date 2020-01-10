10.01.2020, 12:06
В Белоруссии выступили с призывом к польским депутатам не перевирать историю
ИА «Ореанда-Новости» Белорусским депутатом Олегом Гайдукевичем было заявлено РИА Новости, что он не соглашается с резолюций коллег из Польши о том, что СССР и гитлеровская Германия в равной степени ответственны за начало Второй мировой войны. Он также заявил, что польские депутаты перевирают историю.
Ранее в Польше была принята резолюция о том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны в той же степени, что и фашистская Германия. В ответ на эту резолюцию Марией Захаровой, работающей в МИД России, было сказано, что правда о том, кто несёт ответственность за начало Второй мировой войны, была закреплена трибуналом в Нюрнберге.
Гайдукевич заявил, что сегодня можно заниматься критикой СССР, однако не стоит перевирать историю. По его словам, Белоруссия не станет соглашаться с резолюцией Польши, а также не может согласиться с тем, что осуществляется снов памятников воинам СССР, которые освободили Европу. Он говорит, что не нельзя воевать с историей и с памятниками.
Ранее в Польше была принята резолюция о том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны в той же степени, что и фашистская Германия. В ответ на эту резолюцию Марией Захаровой, работающей в МИД России, было сказано, что правда о том, кто несёт ответственность за начало Второй мировой войны, была закреплена трибуналом в Нюрнберге.
Гайдукевич заявил, что сегодня можно заниматься критикой СССР, однако не стоит перевирать историю. По его словам, Белоруссия не станет соглашаться с резолюцией Польши, а также не может согласиться с тем, что осуществляется снов памятников воинам СССР, которые освободили Европу. Он говорит, что не нельзя воевать с историей и с памятниками.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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