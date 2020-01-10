Он также заявил, что польские депутаты перевирают историю.Гайдукевич заявил, что сегодня можно заниматься критикой СССР, однако не стоит перевирать историю. По его словам, Белоруссия не станет соглашаться с резолюцией Польши, а также не может согласиться с тем, что осуществляется снов памятников воинам СССР, которые освободили Европу. Он говорит, что не нельзя воевать с историей и с памятниками.