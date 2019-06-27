ИА «Ореанда-Новости». В Минске задержали двух граждан России, которых подозревают в серии налётов на российские банки, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что россиян объявили в международный розыск. Их подозревают в ограблении банков в Воронежской области. Правоохранители считают, что они планировали продолжить грабежи в Белоруссии.



Установлено также, что они собирались изготовить поддельные украинские паспорта, чтобы по ним выехать в страны Евросоюза через Украину.