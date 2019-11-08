Ранее говорилось, что, когда корабль возвращался на Землю, должны были раскрыться три парашюта. Но открылись лишь два. В НАСА после проведенных испытания заявили, что это приемлемо, если говорить об обеспечении безопасности экипажа.Специалисты Boeing заявили, что причина несрабатывания парашюта была определена быстро. По их словам, парашют не раскрылся, потому что не было соединения между основным и натяжным парашютами.