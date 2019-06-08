ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура в Болгарии ведёт расследование дела 16-летнего подростка из города Пловдив, которого задержали за подготовку теракта.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратились родственники мальчика, так как обратили внимание на агрессивное поведение. Правоохранители обыскали помещения, которыми пользовался подросток, и нашли там уже готовые бомбы.

В прокуратуре не уточнили, какое именно вещество использовал подросток, сообщается лишь, что в его распоряжении было более 14 килограмм этого вещества. Сообщается, что подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство"*

*Запрещена в России.