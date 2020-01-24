24.01.2020, 12:39
В Болгарии заведено дело против двух граждан РФ. Их подозревают в шпионаже
ИА «Ореанда-Новости». В Болгарии было возбуждено досудебное расследование против двух дипломатов из РФ, которых подозревают в шпионаже. О возбуждении дела против российских граждан заявлено на сайте прокуратуры Болгарии.
Сообщается, что один из российских дипломатов, начиная с 2017 году, осуществлял шпионскую деятельность на территории Болгарии. Им собирались данные об избирательном процессе в Болгарии.
Также в болгарском ведомстве заявляют, что сотрудник Торгового представительства РФ в Софии занимался сбором информации, представляющей служебную и государственную тайну в сфере энергетики. Отмечается, что россиянин отправлял данные в Москву.
Сообщается, что один из российских дипломатов, начиная с 2017 году, осуществлял шпионскую деятельность на территории Болгарии. Им собирались данные об избирательном процессе в Болгарии.
Также в болгарском ведомстве заявляют, что сотрудник Торгового представительства РФ в Софии занимался сбором информации, представляющей служебную и государственную тайну в сфере энергетики. Отмечается, что россиянин отправлял данные в Москву.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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