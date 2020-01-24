О возбуждении дела против российских граждан заявлено на сайте прокуратуры Болгарии.Сообщается, что один из российских дипломатов, начиная с 2017 году, осуществлял шпионскую деятельность на территории Болгарии. Им собирались данные об избирательном процессе в Болгарии.Также в болгарском ведомстве заявляют, что сотрудник Торгового представительства РФ в Софии занимался сбором информации, представляющей служебную и государственную тайну в сфере энергетики. Отмечается, что россиянин отправлял данные в Москву.