Власти города пояснили, что ввели этот режим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». В водохранилище сейчас примерно 4 миллиона кубометров воды, тогда как норма составляет 25 миллионов кубометров воды.Сейчас вода жителям доступна только 8 часов в сутки.