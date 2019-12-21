21.12.2019, 21:05
В болгарском Пернике объявили режим ЧС из-за нехватки воды
ИА «Ореанда-Новости». В болгарском городе Перник, в котором проживает 10 тысяч человек, объявили режим ЧС из-за нехватки воды, пишут «Известия».
Власти города пояснили, что ввели этот режим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». В водохранилище сейчас примерно 4 миллиона кубометров воды, тогда как норма составляет 25 миллионов кубометров воды.
Сейчас вода жителям доступна только 8 часов в сутки.
Власти города пояснили, что ввели этот режим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». В водохранилище сейчас примерно 4 миллиона кубометров воды, тогда как норма составляет 25 миллионов кубометров воды.
Сейчас вода жителям доступна только 8 часов в сутки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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