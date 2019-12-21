ИА «Ореанда-Новости». В болгарском городе Перник, в котором проживает 10 тысяч человек, объявили режим ЧС из-за нехватки воды, пишут «Известия».

Власти города пояснили, что ввели этот режим, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимые ремонтные работы и обеспечить дополнительный приток воды в водохранилище «Студена». В водохранилище сейчас примерно 4 миллиона кубометров воды, тогда как норма составляет 25 миллионов кубометров воды.

Сейчас вода жителям доступна только 8 часов в сутки.