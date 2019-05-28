28.05.2019, 19:56
В Британии женщина родила младенца без кожи
ИА «Ореанда-Новости». В графстве Уорикшир врачи смогли спасти и выходить малыша, который родился без кожи.
Младенец родился недоношенным, на седьмом месяце. Вес малыша был всего чуть больше килограмма. На теле новорождённого было только 2% верхнего слоя кожи.
Врачи сразу сказали, что шансов у малыша крайне мало. Однако за полтора месяца кожа понемногу нарастала. Всё это время ребёнок был без одежды, так как любое прикосновение материала к телу вызывало раздражение.
Недавно ему сделали операцию, пересадив кожу с живота на правую руку. Ещё планируется четыре таких операции. Сейчас здоровье малыша восстанавливается, ему шесть месяцев и он весит 4,3 килограмма.
Младенец родился недоношенным, на седьмом месяце. Вес малыша был всего чуть больше килограмма. На теле новорождённого было только 2% верхнего слоя кожи.
Врачи сразу сказали, что шансов у малыша крайне мало. Однако за полтора месяца кожа понемногу нарастала. Всё это время ребёнок был без одежды, так как любое прикосновение материала к телу вызывало раздражение.
Недавно ему сделали операцию, пересадив кожу с живота на правую руку. Ещё планируется четыре таких операции. Сейчас здоровье малыша восстанавливается, ему шесть месяцев и он весит 4,3 килограмма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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