Младенец родился недоношенным, на седьмом месяце. Вес малыша был всего чуть больше килограмма. На теле новорождённого было только 2% верхнего слоя кожи.Врачи сразу сказали, что шансов у малыша крайне мало. Однако за полтора месяца кожа понемногу нарастала. Всё это время ребёнок был без одежды, так как любое прикосновение материала к телу вызывало раздражение.Недавно ему сделали операцию, пересадив кожу с живота на правую руку. Ещё планируется четыре таких операции. Сейчас здоровье малыша восстанавливается, ему шесть месяцев и он весит 4,3 килограмма.