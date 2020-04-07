ИА «Ореанда-Новости». Глава секретариата правительства Майкл Гоув рассказал о состоянии Бориса Джонсона. По его словам, премьер-министр Великобритании, заразившийся коронавирусом, по-прежнему остаётся в реанимации. Согласно указаниям премьера, все министры продолжают работать вместе.

Гоув рассказал, что прошлым вечером премьера Великобритании доставили в реанимацию после того, как его состояние ухудшалось в течение дня. На данный момент Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ, он по-прежнему остаётся в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Гоув также успокоил СМИ, которые предположили, что министры будут сражаться за власть вместо того, чтобы бороться с эпидемией COVID-19. Он подчеркнул, что правительство работает единым фронтом.