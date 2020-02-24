В сообщении говорится, что переименование площади связано с пятой годовщиной со дня убийства политика из России Бориса Немцова. Сообщается, что петицию о переименовании площади подписали 4,5 тысячи жителей чешской столицы.Ранее Зденек Гржиб, глава Праги, сказал, что не думает, что в России воспримут переименование площади как провокацию, так как Немцов некоторое время работал в РФ на должности вице-премьера.