24.02.2020, 14:44
В Чехии приняли решение назвать площадь перед российским посольством в Праге именем Бориса Немцова
ИА «Ореанда-Новости». На заседании городского совета Праги приняли решение о переименовании площади Pod kaštany в площадь Бориса Немцова, заявлено в информационной службе муниципалитета города.
В сообщении говорится, что переименование площади связано с пятой годовщиной со дня убийства политика из России Бориса Немцова. Сообщается, что петицию о переименовании площади подписали 4,5 тысячи жителей чешской столицы.
В четверг власти города планируют провести церемонию открытия доски с новым названием площади. Ранее Зденек Гржиб, глава Праги, сказал, что не думает, что в России воспримут переименование площади как провокацию, так как Немцов некоторое время работал в РФ на должности вице-премьера.
В сообщении говорится, что переименование площади связано с пятой годовщиной со дня убийства политика из России Бориса Немцова. Сообщается, что петицию о переименовании площади подписали 4,5 тысячи жителей чешской столицы.
В четверг власти города планируют провести церемонию открытия доски с новым названием площади. Ранее Зденек Гржиб, глава Праги, сказал, что не думает, что в России воспримут переименование площади как провокацию, так как Немцов некоторое время работал в РФ на должности вице-премьера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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