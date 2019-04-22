ИА «Ореанда-Новости» В Черногории спецпрокуратура завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну 60 килограммов кокаина на сумму 5 миллионов евро и создание преступной группировки. Двое из фигурантов этого дела – служащие ВМС Черногории. Всего по делу о контрабанде наркотиков арестованы три человек.

В пятницу 19 апреля полицейские обнаружили на учебном парусном судне ВМС Черногории «Ядран» 56 пакетиков с кокаином общим весом в 60 кг. Стоимость партии оценивается в 5 миллионов евро. Кроме того, стражи правопорядка при обыске изъяли огнестрельное оружие со стёртыми номерами и боеприпасы.

В отношении пятерых человек было возбуждено уголовное дело, при этом двое из них находятся в розыске.