07.10.2019, 01:53
В Чили произошло землетрясение
ИА «Ореанда-Новости».На северо-западе Чили было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,9.
По данным Геологической службы Соединенных штатов Америки, толчок произошёл в 13-40 по МСК или в 10-40 по всемирному времени.
Эпицентр чилийского землетрясения был расположен в области Антофагаста на глубине 112 километров . Сообщений и звонков о пострадавших не поступало, так как ближайший город Калама расположен в 73 километрах от очага землетрясения.
За последний месяц это второе землетрясение в Чили. Первое произошло 29 сентября, магнитуда которого составляла 6,8. Разрушений и пострадавших не было.
По данным Геологической службы Соединенных штатов Америки, толчок произошёл в 13-40 по МСК или в 10-40 по всемирному времени.
Эпицентр чилийского землетрясения был расположен в области Антофагаста на глубине 112 километров . Сообщений и звонков о пострадавших не поступало, так как ближайший город Калама расположен в 73 километрах от очага землетрясения.
За последний месяц это второе землетрясение в Чили. Первое произошло 29 сентября, магнитуда которого составляла 6,8. Разрушений и пострадавших не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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