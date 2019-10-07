ИА «Ореанда-Новости».На северо-западе Чили было зафиксировано землетрясениемагнитуда которого составила 5,9.

По данным Геологической службы Соединенных штатов Америкитолчок произошёл в 13-40 по МСК или в 10-40 по всемирному времени

Эпицентр чилийского землетрясения был расположен в области Антофагаста на глубине 112 километров . Сообщений и звонков о пострадавших не поступалотак как ближайший город Калама расположен в 73 километрах от очага землетрясения.

За последний месяц это второе землетрясение в ЧилиПервое произошло 29 сентябрямагнитуда которого составляла 6,8Разрушений и пострадавших не было.