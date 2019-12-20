Денисом Пушилиным, главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказано об осуществлении в ДНР работ по созданию платёжной системы, которая должна быть совместима с платежными системами России.По его словам, необходимо создать свободную зону с полным освобождением от таможенных пошлин и налогов, ввести прозрачные и простые правила корпоративного управления и отчётности, снять бюрократические барьеры, снизить административное давление на предприятия.Пушилин добавил, что ДНР нуждается в создании платёжной системы, которая обладает совместимостью с платежными инструментами России и высокой степенью политической независимости.