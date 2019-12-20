20.12.2019, 13:20
В ДНР рассказали о планах по созданию платёжной системы, совместимой с российской
ИА «Ореанда-Новости». Денисом Пушилиным, главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказано об осуществлении в ДНР работ по созданию платёжной системы, которая должна быть совместима с платежными системами России.
Денис Пушилин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы привлекать зарубежные инвестиции. По его словам, необходимо создать свободную зону с полным освобождением от таможенных пошлин и налогов, ввести прозрачные и простые правила корпоративного управления и отчётности, снять бюрократические барьеры, снизить административное давление на предприятия.
Он сказал, что для все этого нужно разработать и модернизировать правовые акты, которые регулируют вопросы таможенного законодательства и налогообложения.
Пушилин добавил, что ДНР нуждается в создании платёжной системы, которая обладает совместимостью с платежными инструментами России и высокой степенью политической независимости.
Денис Пушилин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы привлекать зарубежные инвестиции. По его словам, необходимо создать свободную зону с полным освобождением от таможенных пошлин и налогов, ввести прозрачные и простые правила корпоративного управления и отчётности, снять бюрократические барьеры, снизить административное давление на предприятия.
Он сказал, что для все этого нужно разработать и модернизировать правовые акты, которые регулируют вопросы таможенного законодательства и налогообложения.
Пушилин добавил, что ДНР нуждается в создании платёжной системы, которая обладает совместимостью с платежными инструментами России и высокой степенью политической независимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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