ИА «Ореанда-Новости» В Египте после реставрации для туристов открыли пирамиду фараона Снофру.

Эту информацию предоставил генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазир на церемонии открытия в субботу, 13 июля.

Пирамида в Дахшурев в Египте носит название «ломаной» или «ромбовидной». Причиной тому послужила её неправильная форма.

Вход в пирамиду располагается не только на северной стороне, что являлось нормой, но и на западной. Помимо этого, в пирамиде отсутствуют следы присутствия саркофага. Имя фараона Снофру было начертано красной краской в двух местах.

Первыми посетителями открывшейся пирамиды стали дипломаты и представители СМИ.