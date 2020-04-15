15.04.2020, 18:10
В Египте предлагают совершить виртуальный тур по Большому музею в Гизе
ИА «Ореанда-Новости». Египетским Министерством туризма и археологии размещён на портале цикл виртуальных экскурсий по музею в Гизе у подножья пирамид, который уже практически достроен, но ещё не начал работать, сообщает РИА Новости.
Уже сегодня музей в Гизе обозначили как самое большое на планете собрание, которое посвящено одной цивилизации. На девяноста тысячах квадратных метрах были размещены несколько десятков тысяч экспонатов, которые рассказывают о цивилизации Древнего Епипта.
В музее также находится отдельный зал, который посвящен сокровищам, обнаруженным в гробнице фараона Тутанхамона.
Сообщается, что данная акция направлена на то, чтобы дать возможность узнать больше о культуре Египта всем желающим, несмотря на жёсткие ограничения в условиях распространения инфекции коронавируса, вынудившей Египет закрыть все археологические памятники и музей для широкой публики.
Уже сегодня музей в Гизе обозначили как самое большое на планете собрание, которое посвящено одной цивилизации. На девяноста тысячах квадратных метрах были размещены несколько десятков тысяч экспонатов, которые рассказывают о цивилизации Древнего Епипта.
В музее также находится отдельный зал, который посвящен сокровищам, обнаруженным в гробнице фараона Тутанхамона.
Сообщается, что данная акция направлена на то, чтобы дать возможность узнать больше о культуре Египта всем желающим, несмотря на жёсткие ограничения в условиях распространения инфекции коронавируса, вынудившей Египет закрыть все археологические памятники и музей для широкой публики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии