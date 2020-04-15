Уже сегодня музей в Гизе обозначили как самое большое на планете собрание, которое посвящено одной цивилизации. На девяноста тысячах квадратных метрах были размещены несколько десятков тысяч экспонатов, которые рассказывают о цивилизации Древнего Епипта.Сообщается, что данная акция направлена на то, чтобы дать возможность узнать больше о культуре Египта всем желающим, несмотря на жёсткие ограничения в условиях распространения инфекции коронавируса, вынудившей Египет закрыть все археологические памятники и музей для широкой публики.