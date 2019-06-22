ИА "Ореанда-Новости". О пожаре стало известно в 14:23 мск. По данным службы МЧС Свердловской области площадь пожара составила 2, 2 тыс.кв.м. Во время пожара взорвались газовые баллоны, которые способствовали увеличению масштабов огня. Самостоятельно эвакуировались 18 сотрудников цеха. Жертв пожара нет. Цех находится на территории промзоны, а близлежащие дома в пределах 500 км, поэтому жителям ничего не угрожает. В тушении задействован пожарный поезд: как с земли, так и сверху. Всего на месте ЧП работает более 60 человек. Часть конструкции цеха обвалилась и огонь перешёл на соседний склад. Устранение пожара всё ещё продолжается.