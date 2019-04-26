26.04.2019, 00:25
В ЕС раскритиковали решение России упростить выдачу гражданства жителям Донбасса
ИА «Ореанда-Новости». Страны Евросоюза, которые входят в Совбез ООН, негативно отнеслись в решению Москвы сделать проще процедуру получения российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, пишет "Интерфакс".
В ЕС назвали эти действия России подрывом суверенитета Украины. Кроме того, отмечается, что это идёт вразрез с минскими соглашениями. В заявлении стран-членов Евросоюза сказано, что они поддерживают территориальную неприкосновенность Украины.
В ЕС назвали эти действия России подрывом суверенитета Украины. Кроме того, отмечается, что это идёт вразрез с минскими соглашениями. В заявлении стран-членов Евросоюза сказано, что они поддерживают территориальную неприкосновенность Украины.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил тем, кто постоянно проживает на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, получить российское граждансво в упрощённом порядке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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