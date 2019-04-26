ИА «Ореанда-Новости». Страны Евросоюза, которые входят в Совбез ООН, негативно отнеслись в решению Москвы сделать проще процедуру получения российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, пишет "Интерфакс". 

В ЕС назвали эти действия России подрывом суверенитета Украины. Кроме того, отмечается, что это идёт вразрез с минскими соглашениями. В заявлении стран-членов Евросоюза сказано, что они поддерживают территориальную неприкосновенность Украины. 

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин разрешил тем, кто постоянно проживает на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, получить российское граждансво в упрощённом порядке. 