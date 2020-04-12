ИА «Ореанда-Новости». Глава Еврокомиссии рассчитывает на разработку вакцины против коронавирусной инфекции к концу года. Урсула фон дер Ляйен отметила в интервью газете Bild am Sonntag, что две из трёх команд учёных, которые ведут разработки, находятся в Европе и намерены вскоре начать клинические испытания.

Фон дер Ляйен сообщила, что после того, как вакцина пройдёт тесты потребуются шаги для допуска лекарства на рынок и массовому производству. Однако она отметила, что люди будут вынуждены научиться жить с вирусом на протяжении многих месяцев, возможно, и в следующем году.

Глава ЕК также отметила, что «в начале пандемии была велика опасность того, что ЕС развалится». Все государства видели лишь свои проблемы, не хватало солидарности.