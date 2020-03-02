02.03.2020, 14:50
В Европе выступили с призывом не паниковать в связи с ситуацией с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Стелла Кирьякидес, работающая еврокомиссаром по вопросам здравоохранения, заявила на пресс-конференции, что положение дел с распространением нового коронавируса вызывает опасение, однако в настоящий момент не должно быть места для паники.
Она заявила, что ситуация с коронавирусом вызывает опасения, однако сейчас не время для дезинформации. Также она выступила с призывом не паниковать. Она сказала, что нужно быть спокойными, чтобы противостоять заболеванию и делать нужную работу.
Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, в свою очередь сказала, ссылаясь на данные от специалистов, что вирус продолжает в ЕС распространяться.
Она заявила, что ситуация с коронавирусом вызывает опасения, однако сейчас не время для дезинформации. Также она выступила с призывом не паниковать. Она сказала, что нужно быть спокойными, чтобы противостоять заболеванию и делать нужную работу.
Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, в свою очередь сказала, ссылаясь на данные от специалистов, что вирус продолжает в ЕС распространяться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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