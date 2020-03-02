Она заявила, что ситуация с коронавирусом вызывает опасения, однако сейчас не время для дезинформации. Также она выступила с призывом не паниковать. Она сказала, что нужно быть спокойными, чтобы противостоять заболеванию и делать нужную работу.Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Еврокомиссию, в свою очередь сказала, ссылаясь на данные от специалистов, что вирус продолжает в ЕС распространяться.