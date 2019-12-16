16.12.2019, 09:08
В Евросоюзе заявили о прогрессе в отношениях РФ и Украины
ИА «Ореанда-Новости». Маркусом Эдеререм, работающим послом ЕС в России, сказано газете "Известия" о том, что Евросоюзом отмечен прогресс в отношениях России и Украины.
Маркус Эдерер заявил о важности прогресса в отношениях РФ и Украины для выстраивания отношений России и ЕС. По его словам, среди принципов, которые определяют политику Евросоюза в отношении России, главным является "полное выполнение Минских соглашений".
Европейский политический деятель отметил важность саммита нормандской четверки. Эдерер сказал, что каждое серьезное изменение отношений Евросоюза и России будет иметь в своей основе прогресс в отношении соглашений, подписанных в Минске, и их реализация.
Маркус Эдерер заявил о важности прогресса в отношениях РФ и Украины для выстраивания отношений России и ЕС. По его словам, среди принципов, которые определяют политику Евросоюза в отношении России, главным является "полное выполнение Минских соглашений".
Европейский политический деятель отметил важность саммита нормандской четверки. Эдерер сказал, что каждое серьезное изменение отношений Евросоюза и России будет иметь в своей основе прогресс в отношении соглашений, подписанных в Минске, и их реализация.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии