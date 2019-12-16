Маркус Эдерер заявил о важности прогресса в отношениях РФ и Украины для выстраивания отношений России и ЕС. По его словам,Европейский политический деятель отметил важность саммита нормандской четверки. Эдерер сказал, что каждое серьезное изменение отношений Евросоюза и России будет иметь в своей основе прогресс в отношении соглашений, подписанных в Минске, и их реализация.