В беседе с журналистом РБК Сергей Куприянов, представляющий российскую компанию, сказал, комментируя слова Бруйетта: "Никогда не говори никогда".Накануне Бруйетт заявил, что России не удастся самой в обход ограничений США довести строительство проекта до конца. Он пояснил, что задержка, с которой столкнулась российская компания "Газпром", "будет весьма длительной", поскольку РФ лишена необходимых технологий.