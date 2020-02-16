16.02.2020, 07:27
В "Газпроме" отреагировали на заявление США о перспективах "Северного потока - 2"
ИА «Ореанда-Новости». В "Газпроме" высказались об утверждении Дэна Бруйетта, работающего на должности руководителя Миэнерго США, о том, что РФ не сможет сама довести до конца строительство проекта "Северный поток - 2".
В беседе с журналистом РБК Сергей Куприянов, представляющий российскую компанию, сказал, комментируя слова Бруйетта: "Никогда не говори никогда".
Накануне Бруйетт заявил, что России не удастся самой в обход ограничений США довести строительство проекта до конца. Он пояснил, что задержка, с которой столкнулась российская компания "Газпром", "будет весьма длительной", поскольку РФ лишена необходимых технологий.
В беседе с журналистом РБК Сергей Куприянов, представляющий российскую компанию, сказал, комментируя слова Бруйетта: "Никогда не говори никогда".
Накануне Бруйетт заявил, что России не удастся самой в обход ограничений США довести строительство проекта до конца. Он пояснил, что задержка, с которой столкнулась российская компания "Газпром", "будет весьма длительной", поскольку РФ лишена необходимых технологий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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