27.05.2019, 19:53
В Германии неизвестные осквернили памятник советскому солдату
ИА "Ореанда-Новости" Мемориальная композиция у захоронения советских воинов в центре Германии была осквернена неизвестными вандалами. Инцидент произошёл в 44-тысячном городе Нордхаузен.
Скульптурная композиция состоит из двух фигур: солдата Красной Армии и маленькой девочки. У скульптуры советскому солдату откололи голову, а девочке, которая обнимает военного, отбили руки. Полиция города занимается поисками свидетелей происшествия; лица, совершившие это преступление, пока не обнаружены. Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Германия, которая, как и Советский Союз, больше всего пострадала от преступных действий нацистов, не простит этого поступка злоумышленникам. Вандалы никогда не получат поддержки от германского общества. Липовой добавил, что там, где сегодня оскверняются памятники воинам-освободителям, в ближайшем будущем могут появиться новые нацисты.
Мемориал советскому солдату расположен на кладбище Эренфридхоф. Здесь находятся также захоронения 215 военнопленных и солдат Советского Союза. Мемориал был открыт в немецком Нордхаузене сразу же после завершения Великой Отечественной войны, в 1946 году.
Напомним, что это второй за месяц случай, когда в Германии оскверняются памятники воинам-освободителям. Незадолго до празднования Дня Победы в берлинском парке Трептов злоумышленники облили чёрной краской памятник скорбящей матери.
Скульптурная композиция состоит из двух фигур: солдата Красной Армии и маленькой девочки. У скульптуры советскому солдату откололи голову, а девочке, которая обнимает военного, отбили руки. Полиция города занимается поисками свидетелей происшествия; лица, совершившие это преступление, пока не обнаружены. Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Германия, которая, как и Советский Союз, больше всего пострадала от преступных действий нацистов, не простит этого поступка злоумышленникам. Вандалы никогда не получат поддержки от германского общества. Липовой добавил, что там, где сегодня оскверняются памятники воинам-освободителям, в ближайшем будущем могут появиться новые нацисты.
Мемориал советскому солдату расположен на кладбище Эренфридхоф. Здесь находятся также захоронения 215 военнопленных и солдат Советского Союза. Мемориал был открыт в немецком Нордхаузене сразу же после завершения Великой Отечественной войны, в 1946 году.
Напомним, что это второй за месяц случай, когда в Германии оскверняются памятники воинам-освободителям. Незадолго до празднования Дня Победы в берлинском парке Трептов злоумышленники облили чёрной краской памятник скорбящей матери.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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