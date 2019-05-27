Инцидент произошёл в 44-тысячном городе Нордхаузен.Скульптурная композиция состоит из двух фигур: солдата Красной Армии и маленькой девочки.Полиция города занимается поисками свидетелей происшествия; лица, совершившие это преступление, пока не обнаружены. Председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Германия, которая, как и Советский Союз, больше всего пострадала от преступных действий нацистов, не простит этого поступка злоумышленникам. Вандалы никогда не получат поддержки от германского общества.Мемориал советскому солдату расположен на кладбище Эренфридхоф. Здесь находятся также захоронения 215 военнопленных и солдат Советского Союза.Напомним, что это второй за месяц случай, когда в Германии оскверняются памятники воинам-освободителям.