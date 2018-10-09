ИА «Ореанда-Новости». Координатор правительства Федеративной Республики Германия по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Дирк Визе выступил с предложением отменить визовый режим для граждан Российской Федерации младше 25 лет.



Такое заявление им было сделано во время встречи с представителями средств массовой информации.



Такое заявление им было сделано во время встречи с представителями средств массовой информации.

Дирком Визе было отмечено, что несмотря на сложности в политике, “по небольшим вопросам” Германия движется вперёд. Он подчеркнул, что для того, чтобы сохранить этот процесс, “следует подать сигнал” молодым жителям российского государства.



Он указал на то, что введение безвизового режима для российских граждан, не достигших 25 лет, помогло бы “избавиться от предрассудков о Европе и Германии”, а также способствовать школьным и студенческим обменам.



Напомним, немецкий политический деятель принимал участие в последнем заседании “Петербургского диалога”, который прошёл на территории города Москва.





Координатор правительства ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству указал на то, что между немецкой и российской сторонами в настоящее время ведётся активный диалог на разных уровнях. По словам Дирке Визе, остаётся целый ряд тем, по которым у двух государств остаются существенные разногласия.



Речь идёт о присоединении Крымского полуострова к Российской Федерации, которое, по мнению западных стран, является нарушением международного права, а также о ситуации в восточной части украинского государства. Также политический деятель напомнил об обвинениях в кибератаках, который российской стороной были неоднократно опровергнуты. Дирк Визе указал на то, что Федеративная Республика Германия находится в сложных отношениях не только с Российской Федерацией, но и с Соединёнными Штатами Америки.



Напомним, ранее сообщалось, что заместителем главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным было сделано заявление о том, что Москва не исключает возможности возобновления безвизового режима с Грузией. По его словам, данному шагу мешает отсутствие дипломатических отношений между государствами.





