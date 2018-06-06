В одиночку Европа едва ли способна противостоять США, для этого ей необходимо объединиться с Россией и Китаем, пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат.

Как пишет издание, всем участникам ядерной сделки с Ираном необходимо объединить усилия. По мнения журналиста, тогда к этой инициативе присоединяться и другие государства, в том числе, Индия.

Газета отмечает, что реализация подобной политики предполагает и снятие всех санкций с России.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки с Ираном. Миллиардер обещал пойти на такой шаг еще в ходе своей избирательной кампании. Вашингтон приступил к вводу санкций против Ирана. Также санкции будут введены против всех европейских компаний, которые сотрудничают с Тегераном.

Не успел «Старый Свет» отойти от таких действий, как США объявили о повышении пошлин на сталь и алюминий. И вновь ощутимый удар был нанесен именно по европейскому бизнесу.

На этом фоне ряд политиков из Европы задумался о смене риторики в отношении Москвы. «Думаю, надо восстановить связи с Россией. Я совершенно не удовлетворен их нынешним состоянием», - отметил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он призвал «прекратить очернение Москвы».

Тем временем, в среду в интервью Медиакорпорации Китая президент России Владимир Путин заявил, что те, кто под давлением США ввели санкции против России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. «Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и поиронизировать, но это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», - отметил президент России.

Он отметил, что Россию продолжит проводить независимую политику. Он заявил, что страна не откажется от суверенного пути развития. «Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает», - сказал Путин.