Опрос, который был проведён по заказу германского информагентства DPA, продемонстрировал, что 41 процент жителей Германии считают Трампа самым опасным главой государства из пятерки стран - США, КНР, Россия, КНДР, Иран. 17 процентов опрошенных немцев главной угрозой назвали Ким Чен Ына. По 8 процентов респондентов назвали лидера России Владимира Путина и иранского лидера Хаменеи. 7 процентов отвечавших на этот вопрос назвали имя лидера Китая Си Цзиньпина.Если сравнивать с данными прошлогоднего опроса, распределение голосов осталось почти таким же, лишь снизились показатели всех лидеров.