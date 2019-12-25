25.12.2019, 14:46
В Германии считают, что президент США больше, чем Ким Чен Ын, угрожает миру
ИА «Ореанда-Новости» В главе американского государства Дональде Трампе жители Германии усмотрели большую угрозу миру, чем в лидерах Ирана и КНДР. Об этом говорят данные опроса YouGov, компании из США.
Опрос, который был проведён по заказу германского информагентства DPA, продемонстрировал, что 41 процент жителей Германии считают Трампа самым опасным главой государства из пятерки стран - США, КНР, Россия, КНДР, Иран. 17 процентов опрошенных немцев главной угрозой назвали Ким Чен Ына. По 8 процентов респондентов назвали лидера России Владимира Путина и иранского лидера Хаменеи. 7 процентов отвечавших на этот вопрос назвали имя лидера Китая Си Цзиньпина.
Если сравнивать с данными прошлогоднего опроса, распределение голосов осталось почти таким же, лишь снизились показатели всех лидеров.
Опрос, который был проведён по заказу германского информагентства DPA, продемонстрировал, что 41 процент жителей Германии считают Трампа самым опасным главой государства из пятерки стран - США, КНР, Россия, КНДР, Иран. 17 процентов опрошенных немцев главной угрозой назвали Ким Чен Ына. По 8 процентов респондентов назвали лидера России Владимира Путина и иранского лидера Хаменеи. 7 процентов отвечавших на этот вопрос назвали имя лидера Китая Си Цзиньпина.
Если сравнивать с данными прошлогоднего опроса, распределение голосов осталось почти таким же, лишь снизились показатели всех лидеров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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