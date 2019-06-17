В Германии убили известного защитника мусульман
Арестованный 45-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил в голову 65-летнему политику, когда тот находился у себя дома. Полицейские сообщили, что располагают доказательствами его вины, основанными на анализе генетического материала.
Любке был найден мертвым в воскресенье, 2 июня. Политик принадлежал к Христианско-демократическому союзу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и в течение последних 10 лет возглавлял Кассель.
В интернете было популярно видео 2015 года, где Любке комментирует миграционный кризис в Европе, утверждая, что противникам мигрантов стоит «уехать из этой страны». Сообщается, что в связи с этим и другими подобными заявлениями ему неоднократно поступали угрозы.
В декабре прошлого года стало известно о неонацистской организации в рядах полиции Франкфурта-на-Майне. Её члены анонимно угрожали женщине-адвокату турецкого происхождения Седе Басай-Йилдиз.
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