ИА «Ореанда-Новости» В Германии закрылась звероферма в городе Раден. Ферма, на которой содержались норки для производства меха, прекратила свою деятельность из-за влияния организаций по защите животных. Об этом передаёт «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Немецкого бюро по защите животных Фабиана Штайнеке, на ферме все клетки стоят пустые, производство прекращено.

В конце марта зоозащитники опубликовали видео, на котором видно, что норок держат в тесных клетках, зверькам не хватает воды. Запись вызвала возмущение общественности, несмотря на то, что по немецким законам, норки содержались в приемлемых условиях.

Эта ферма была последней в Германии, которая промышляла производством меха. В 2017 году в Германии ужесточили закон о содержании животных так, что бизнес по производству меха перестал быть рентабельным.