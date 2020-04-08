ИА «Ореанда-Новости». Леонид Слуцкий обвинил США в борьбе с ВОЗ с помощью «финансового кнута». По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией страны должны объединяться, а не бороться друг с другом и с международными организациями.

Слуцкий отметил, что приостановка финансирования ВОЗ со стороны США или даже рассуждения на данную тему не приблизят человечество к победе над COVID-19. Трамп продолжает мыслить эгоистично, опускается до угроз даже в условиях пандемии. Сейчас не время мстить ВОЗ за критику или «ориентацию» на Китай, подчеркнул политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить финансирование США. Он обвинил организацию в том, что она финансируется в основном за счёт США, а сосредоточена на Китае.