ИА «Ореанда-Новости». Натальей Поклонской, являющейся депутатом Госдумы, было прокомментировано решение мэров Конотопа и Ивано-Франковска поставить неподалёку от границы с Россией памятник Степану Бандере. 

Наталья Поклонская в Telegram заявила, что решение поставить памятник Бандере сегодня говорит о настоящей болезни, которую необходимо вписать в медицинские справочники по психиатрии. По словам депутата, симптомы болезни этой следующие: человек выкрикивает слово "Бандера" и в то же время складывает в карманы бюджетные деньги. 

Российским парламентарием было заявлено, что подобные бредовые идеи обычные украинцы не одобряют.