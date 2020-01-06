Наталья Поклонская в Telegram заявила, что решение поставить памятник Бандере сегодня говорит о настоящей болезни, которую необходимо вписать в медицинские справочники по психиатрии. По словам депутата, симптомы болезни этой следующие: человек выкрикивает слово "Бандера" и в то же время складывает в карманы бюджетные деньги.Российским парламентарием было заявлено, что подобные бредовые идеи обычные украинцы не одобряют.