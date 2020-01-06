06.01.2020, 11:39
В Госдуме прокомментировали решение об установке памятника Бандере рядом с РФ
ИА «Ореанда-Новости». Натальей Поклонской, являющейся депутатом Госдумы, было прокомментировано решение мэров Конотопа и Ивано-Франковска поставить неподалёку от границы с Россией памятник Степану Бандере.
Наталья Поклонская в Telegram заявила, что решение поставить памятник Бандере сегодня говорит о настоящей болезни, которую необходимо вписать в медицинские справочники по психиатрии. По словам депутата, симптомы болезни этой следующие: человек выкрикивает слово "Бандера" и в то же время складывает в карманы бюджетные деньги.
Российским парламентарием было заявлено, что подобные бредовые идеи обычные украинцы не одобряют.
Наталья Поклонская в Telegram заявила, что решение поставить памятник Бандере сегодня говорит о настоящей болезни, которую необходимо вписать в медицинские справочники по психиатрии. По словам депутата, симптомы болезни этой следующие: человек выкрикивает слово "Бандера" и в то же время складывает в карманы бюджетные деньги.
Российским парламентарием было заявлено, что подобные бредовые идеи обычные украинцы не одобряют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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