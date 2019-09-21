ИА «Ореанда-Новости». Греческая полиция арестовала мужчину, который был в розыске за захват самолёта в 1985 году, пишет РИА Новости



В сообщении полицейских сказано, что 65-летнего мужчину задержали на Миконосе, его обвинили в терроризме и похищении людей в 1985-1987 годах.



В июне 1985 года террористы захватили рейс Афины-Рим. Они направили самолёт в Бейрут. Захватчики требовали освободить заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Экипаж лайнера и 145 пассажиров были в заложниках 17 дней.