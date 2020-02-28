ИА «Ореанда-Новости» . Врачи в Грузии выявили ещё один случай заражения новой смертельной формой пневмонии. Об этом на совещании заявил глава грузинского центра по контролю над болезнями Амиран Гамкрелидзе.

По мнению медиков, житель Грузии заразился коронавирусом, находясь в Италии. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное и проводят полный анализ здоровья заболевшего.

Кроме того, специалисты проводят диагностику в отношении всех людей, с которым контактировал инфицированный. В общей сложности пробы на вирус взяли у 25 человек, в том числе и у пассажиров воздушного судна, на котором заболевший прилетел на территорию государства.