Телеканалом было заявлено, что пилотной серии этого проекта понадобилась повторная редактура, однако и после этого о ней негативно отозвались критики и зрители. О том, что съемки этого проекта больше не ведутся, сказала шоу-раннер Джейн Голдман.Как рассказал писатель Джордж Мартин, сценарист "Игры престолов", проект должен был рассказывать о событиях, которые случились за тысячу лет до тех, которые описаны в сериале. В центре событий должно было находиться королевство Вестерос времён первого нападения на него Белых ходоков.Сейчас в HBO заняты производством другого приквела "Игры престолов". Название нового проекта - "Дом дракона". Он посвящён рассказу о жизни предков королевы Дейнерис.