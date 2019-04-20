ИА «Ореанда-Новости». «Жёлтые жилеты» в очередной раз вышли на манифестацию в центре Парижа. После полудня начали появляться сообщения о стычках манифестантов с полицией. По данным источников 110 человек уже изолированы и помещены под стражу. Всего же правоохранители задержали 137 человек.

Во французской столице и регионах проходят массовые протесты против политики президента Макрона. «Жёлтые жилеты» провоцируют полицию на силовые меры. Сегодня в Париже по демонстрантам применили слезоточивый газ . В ответ начались беспорядки.

Протестующие сожгли автомобиль и несколько скутеров. Они поджигали мусорные баки в зоне столкновения с полицией. Протест продолжится до позднего вечера сейчас в Париже проходит митинг на площади Республики.

Столкновения протестующих и стражей правопорядка произошли и в регионах Франции. В Тулузе полиция также применила газ. Сотни человек вышли на улицы Нанта, По, Монбельяра, Кан и других городов Франции. В Клермон-Ферране «жёлтые жилеты» блокируют движение на одном из перекрёстков.

В связи с новым витком протестов, Эмманюэль Макрон провёл срочное совещание с силовиками. Глава МВД отчитался о ситуации и её возможном развитии. Ранее сообщалось, что для обеспечения правопорядка сегодня во Франции было мобилизовано около 60 тысяч полицейских и жандармов.

«Жёлтые жилеты» провели первые протесты в ноябре 2018 года, с тех пор уже было проведено 23 массовые акции по всей стране. Манифестанты обвиняют руководство Пятой республики в неэффективном управлении и резком спаде уровня жизни французов. Нередко акции заканчивались стычками с полицией. Под шум манифестаций активизировался криминальный элемент, в Париже и других городах прошли погромы магазинов и заведений для отдыха.