ИА «Ореанда-Новости» . В провинции Идлиб террористы из запрещённой на территории РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» захватили сирийских сотрудников гуманитарного движения «Красный Полумесяц». Об этом изданию «РИА Новости» сообщил руководитель сети по правам человека в Сирии Ахмад Казем.

Правозащитник отметил, что в настоящее время захваченные боевиками специалисты «Красного Полумесяца» находятся в заложниках на территории центральной тюрьмы в городе Идлиб.