20.03.2020, 20:37
В Идлибе террористы похитили сотрудников сирийского «Красного Полумесяца»
ИА «Ореанда-Новости». В провинции Идлиб террористы из запрещённой на территории РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» захватили сирийских сотрудников гуманитарного движения «Красный Полумесяц». Об этом изданию «РИА Новости» сообщил руководитель сети по правам человека в Сирии Ахмад Казем.Террористы похитили сотрудников организации для захвата гуманитарной помощи и недопущения её до мирного населения государства. Правозащитник отметил, что в настоящее время захваченные боевиками специалисты «Красного Полумесяца» находятся в заложниках на территории центральной тюрьмы в городе Идлиб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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