ИА «Ореанда-Новости» В Ижевске директор школы, забиравшая себе зарплату подчиненных, по решению суда выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей. Такое наказание она понесет за превышение полномочий, а также за фальсификацию документов. Как передает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртской Республике, в прошлом году глава образовательного учреждения незаконно приказывала подчиненным начислять и выплачить зарплату и премии шести учителям, которые на самом деле их не заслужили, так как не работали. Преподаватели уходили в неофициальный неоплачиваемый отпуск, но деньги им начисляли. Благодаря таким махинациям глава школы присвоила себе 150 тысяч рублей.

В ходе следствия также выяснилось, что директор через неизвестного посредника купила фальшивый диплом о профпереподготовке соцпедагога, без которого она не имела права занимать пост главы образовательного учреждения.

Отметим, что директор признала свою вину в содеянном. К настоящему моменту она вернула присвоенные деньги. Теперь ей необходимо будет выплатить ещё и штраф.