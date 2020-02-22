ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи в области геологии обнаружили золотую руду, которая по массе в 5 раз превышает весь золотой запас Индии. Об этом сообщило издание «Time of Indiа».

В восточной части индийского штата Уттар-Прадеш обнаружили более 3000 тонн золотой руды. В горнопромышленном предприятии по добыче полезных ископаемых близ Сонбхадра оказались два рудника с ценным металлом на три с половиной тысячи тонн. Эксперты оценили стоимость найденного золота в 12 триллионов рупий.

Следует отметить, что весь золотой запас государства, по данным международного золотого совета, составляет 627 тонн металла. Это значит, что найденное в штате золото в несколько раз больше имеющегося индийского золотого запаса.

