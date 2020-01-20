Об инциденте рассказали организаторы концерта. Мероприятие отменили по требованию местной религиозной организации.При этом организаторы предоставили все разрешительные документы, однако полиция не обратила на них внимание. Само выступление должно было пройти в прибрежной деревне Арамболь в северной части штата.