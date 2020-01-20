20.01.2020, 16:42
В Индии полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова
ИА «Ореанда-Новости». В индийском штате Гоа полиция прервала концерт музыкант Бориса Гребенщикова, пишет «МК».
Об инциденте рассказали организаторы концерта. Мероприятие отменили по требованию местной религиозной организации.
При этом организаторы предоставили все разрешительные документы, однако полиция не обратила на них внимание. Само выступление должно было пройти в прибрежной деревне Арамболь в северной части штата.
Об инциденте рассказали организаторы концерта. Мероприятие отменили по требованию местной религиозной организации.
При этом организаторы предоставили все разрешительные документы, однако полиция не обратила на них внимание. Само выступление должно было пройти в прибрежной деревне Арамболь в северной части штата.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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