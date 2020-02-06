ИА «Ореанда-Новости». В индийском штате Керала у жителей одного из домов из кранов потекла коричневая жидкость с характерным запахом алкоголя, пишет «Интерфакс».



Выяснилось, что из кранов течёт смесь пива, бренди и рома. В загрязнении водопровода оказались виноваты местные чиновники. Оказалось, что рядом было захоронение 6 тысяч литров конфискованного алкоголя.



Суд постановил вылить это алкоголь в специальную яму, но спиртное просочилось в землю и попало в колодец, из которого в дом поступает питьевая вода.



Очистка колодца займёт около месяца. Пока жителям дома подвозят воду отдельно.